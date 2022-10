Potenza, si sente male e muore in strada: traffico bloccato

Una vera e propria tragedia a Potenza.

Poco fa una persona, un uomo di circa 73 anni, stava passeggiando nei pressi di Via Di Giura quando, per cause da definire e secondo le primissime notizie, ha accusato un malore perdendo purtroppo la vita.

Inutili i tentativi di soccorso del 118.

Quindi non un incidente come ipotizzato inizialmente dai cittadini.

Strada chiusa e traffico attualmente in tilt.

Sul posto ambulanza del 118, Carabinieri e Polizia.

Si consiglia, da Viale Firenze, di proseguire per via Messina e svoltare per via Sanremo, al fine di evitare il traffico.

Raccomandiamo la massima prudenza.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per quanto accaduto.a

