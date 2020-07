Coronavirus Potenza, Guarente: “La città non è più disposta a far entrare una persona proveniente da zone ad alto rischio. Se sarà necessario faremo delle barriere umane”

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente scrive al ministro Luciana Lamorgese:

“Rassicuriamo i cittadini riguardo alle 26 persone risultate positive al tampone per il ‘Covid-19’, perché le stesse non hanno avuto contatti con altre persone, non sono uscite dal luogo nel quale sono ospitate, dalle informazioni che abbiamo non possono aver contagiato nessuno e risultano negativi anche i tamponi effettuati agli operatori della struttura potentina che li ospita.

Non posso esimermi però dal fare una considerazione sulla politica scellerata del governo che, nonostante i mille sforzi dei potentini, dei lucani e degli italiani continua a mandare in giro sul territorio e, soprattutto nella nostra regione, persone provenienti da ‘zone rosse’ come il Bangladesh.

La città di Potenza non è più disposta a far entrare una persona proveniente da zone ad alto rischio e, se sarà necessario, faremo delle barriere umane per opporci a eventuali decisioni del governo, qualora volesse imporcelo, come ha fatto finora.

Chiedo al ministro Lamorgese di allestire apposite strutture nelle zone di sbarco, anche perché i test effettuati al momento degli arrivi, secondo quanto disposto dal governo, dimostrano di essere completamente inattendibili per rilevare l’effettiva positività al virus”.

