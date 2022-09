Potenza, spazio alla fantasia: torna il Laboratorio di scrittura per ragazzi! Ecco come iscriversi

Spiega il responsabile Domenico Mancusi:

“Com’è noto, alla Biblioteca comunale per l’Infanzia della nostra città, oltre al servizio di consultazione e prestito dei libri, viene offerta ai ragazzi una concreta opportunità formativa attraverso l’attuazione di laboratori tematici, poiché risultano essere delle straordinarie palestre della fantasia: opportunità autentiche e assai gradite che non si sovrappongono all’insegnamento scolastico, ma che si attestano quale strumento complementare al canonico percorso di apprendimento.

Dopo le necessarie sospensioni causa Covid 19 durante i due anni scorsi, quest’anno (si è giunti alla ventesima edizione), assecondando le aspettative degli interessati, il Laboratorio di Scrittura tornerà ‘in presenza’ e accoglierà trenta ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni”.

L’attività si terrà nei locali della Biblioteca comunale per l’Infanzia e si articolerà in circa 25 lezioni: ogni giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00.

La data di inizio, prevista entro il mese di novembre, sarà comunicata direttamente a coloro che risulteranno iscritti.

Mancusi ha illustrato anche cosa offra il ‘Laboratorio di Scrittura per Ragazzi’:

“Pretesti e presupposti per creare una storia, a partire da uno spunto;

Fa comprendere l’importanza di un testo narrativo e il senso delle storie;

Stimola la creatività per dar vita a personaggi e a renderli verosimili nel loro ambiente;

Fa capire l’importanza di curare il proprio testo, attraverso la lettura e la revisione;

Fa apprezzare il lavoro degli altri e soprattutto il commento dei nostri compagni di viaggio”.

Iscrizioni entro Lunedì 24 Ottobre 2022.

Presso la Biblioteca Comunale per l’Infanzia in Via Torraca 113/A.

Oppure, Tel.: 0971.410720; Cell.: 320.0590750

Saranno ammessi i primi 30 iscrittia

