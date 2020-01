Potenza, questi studenti ricordano l’orrore dei campi di concentramento: ecco l’iniziativa

Pronta l’iniziativa voluta e organizzata da alcune classi dell’ I.I.S. Leonardo da Vinci-Nitti di Potenza, supportate dal gruppo di Potenza di “Amnesty International” e dall’associazione studentesca “UnIdea”.

Gli studenti, in vista della giornata della Memoria, hanno a lungo riflettuto sull’orrore della Shoah e sull’importanza di preservare e di alimentare la memoria di ciò che è stato, perché l’orrore non si ripeta.

La deportazione e lo sterminio di milioni di persone hanno solcato una frattura radicale nella storia dell’uomo: la nostra coscienza deve essere segnata da questa consapevolezza.

Se tanto male è stato possibile sotto gli occhi di miliardi di persone, allora c’è il rischio che altri abomini si consumino consentiti dall’indifferenza generale: la memoria è sentinella e ciascuno di noi ne è responsabile.

Il rapporto tra Memoria e Diritti è un rapporto indissolubile e venerdì 31 gennaio gli studenti vogliono ricordarlo.

Così, in occasione del 75° anniversario della liberazione dei deportati dal campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, le classi IV B, IV C e IV D dell’ I.I.S. Leonardo da Vinci-Nitti di Potenza celebreranno la Giornata della Memoria con attività ideate durante dibattiti collettivi in collaborazione con le associazioni “Amnesty International” Potenza e “UnIdea”.

Tra le attività proposte, la rappresentazione di due estratti dei film “La vita è bella” e “Il bambino con il pigiama a righe”, la lettura di un testo ironico-parodistico ideato dai ragazzi e ispirato dall’opera “De l’esprit des lois” di Montesquieu e la visione di alcune immagini con frasi d’impatto.

L’evento avrà luogo venerdì 31 Gennaio presso l’aula magna della sede di via Ancona, dalle ore 9:05 alle ore 11:05.