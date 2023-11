Potenza, su Rai 1 il caso della nostra Elisa Claps è il più visto e vince gli ascolti della prima serata!

Nella serata di ieri, Martedì 31 Ottobre 2023, su Rai 1 il secondo appuntamento della fiction Per Elisa – Il caso Claps.

Cresce di 1 punto percentuale.

La fiction ha infatti coinvolto 2 milioni 855 mila spettatori pari al 17.9% di share, vincendo gli ascolti della prima serata.

Il ritorno di Alessia Marcuzzi su Rai 2 con la seconda edizione di “Boomerissima” si attesta al 6% con 873 mila spettatori, mentre la puntata di “Avanti popolo” su Rai 3 registra il 2,7% con 420 mila spettatori.

Da segnalare in seconda serata “Porta a porta” su Rai 1 con l’8,1% e 529 mila spettatori e la prima puntata di “Bar Stella” su Rai 2 che ottiene il 7,3% con 378 mila spettatori.

Su Canale 5 il film Attraverso i miei occhi ha raccolto 1 milione 698mila spettatori con il 10.3%.

Sempre in prima serata, record stagionale su Italia 1 per Le Iene, seguite da 1 milione 248mila spettatori pari al 9.46% di share.

Su La7 diMartedì ha raccolto 1 milione 164mila con il il 7.5%.

Su Rete4 È sempre Cartabianca ha fatto segnare 822mila con il 6.11%.

Per Elisa – Il caso Claps andrà in onda ancora per un’altra serata su Rai 1 dalle 21:35 circa.

A seguire lo schema riassuntivo con tutti gli episodi:

Prima puntata (episodio 1 e 2) – 24 ottobre 2023;

Seconda puntata (episodio 3 e 4) – 31 ottobre 2023;

Terza puntata (episodio 5 e 6) – 7 novembre 2023.

Si tratta di una coproduzione tra la società italiana Fast Film e l’inglese Cosmopolitan Pictures, in collaborazione con Rai Fiction e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Potenza.a

