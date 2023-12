Nuova scritta su una delle facciate della Chiesa della Trinità.

Impossibile, per chi passeggia nella nota via Pretoria, non notare la parola “Assassini” scritta in nero comparsa questa mattina.

La Chiesa, luogo di ritrovamento della povera Elisa Claps, ricordiamo che è stata riaperta al culto il 24 agosto.

Solo un mese fa la celebrazione della prima Messa domenicale.