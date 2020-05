Potenza, “Taglio alberi per messa in sicurezza area demaniale”: interrogazione urgente dei consiglieri

Interrogazione urgente dei consiglieri Marco Falconeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e Francesco Giuzio, del gruppo ‘La Basilicata Possibile’, avente a oggetto: “previsto taglio alberi in periodo di riproduzione dell’avifauna per messa in sicurezza area demaniale nel Comune di Potenza”.

Ecco i dettagli:

“PREMESSO

– che risulta che per l’area demaniale ubicata nel Comune di Potenza alla via Fabio Filzi (a valle) – via Guglielmo Marconi (a monte) sia stato previsto un piano di abbattimento e potatura di alcuni alberi ad alto fusto, nonché riordino culturale della vegetazione arborea mediante piantumazione di nuove specie di alberi;

– che risulta che da parte della Agenzia del Demanio (Direzione Puglia e Basilicata) chiedeva una proroga delle tempistiche riportate nell’autorizzazione, rilasciata dalla U.D. Comunale in data 07.01.2020, per effettuare l’ abbattimento di n. 50 piante, la potatura di n. 2 piante e la ripulitura dell’area a verde;

– che l’autorizzazione, stabiliva che gli interventi dovevano essere effettuati nel periodo del riposo vegetativo (entro il mese di marzo), così come riportato nel cronoprogramma ( parte integrante della Vs. relazione tecnica), salvo gli interventi successivi da completare comunque entro circa 120 gg dalla ricezione ;

– che il Comune ha commissionato una relazione tecnica specialistica integrativa, del 26.03.2020 da cui risulterebbe che ritiene opportuno, per motivi di sicurezza, comunque di procedere quanto prima con l’abbattimento di tutti gli alberi segnalati;

che il Comune in proroga all’autorizzazione del 07.01.2020 intende eseguire in tempi brevi il previsto intervento e conseguente azione di ripiantumazione;

CONSIDERATO CHE

– che tale intervento dovrebbe a questo punto essere effettuato in base all’art. 3 del Regolamento Verde Urbano secondo cui “gli abbattimenti non devono essere effettuati nel periodo di riproduzione dell’avifauna ( tra marzo e agosto), salvo il caso di pericolo imminente, opportunamente documentato;

– che in particolare si dovrebbe intervenire su 11 alberi di fascia 1 che sono piante di dimensioni notevoli e quindi di particolare importanza per la riproduzione dell’avifauna ed ecologica (Circonferenza superiore a cm 60 ovvero Diametro superiore 20 cm) oggetto di particolare salvaguardia ai sensi dell’art. 2 Regolamento Verde Urbano;

– che si tratta di un’area superiore ai 2000 mq che in base alla delibera del Consiglio Regionale n. 678 del 30 settembre 2019 rientrerebbe nella definizione di bosco se non fosse ricompresa in area urbana;

– che in base alla superficie rappresenta in ogni caso un’area a valenza ecologica importante;

Tutto quanto premesso

SI INTERROGANO

Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente per conoscere:

1) da quali elementi risulti il pericolo imminente delle suindicate alberature;

2) se sia stata fatta soltanto un’analisi visiva della stabilità VTA oppure è stata fatta un’analisi strumentale della stabilità degli alberi ad esempio a mezzo tomografo o resistografo;

3) se siano state fatte le valutazioni opportune sull’impatto dell’intervento in periodo di riproduzione dell’avifaunista”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)