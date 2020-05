Potenza, l’assessore: “Anche un solo acconciatore o estetista abusivo, comporta un serissimo rischio per l’intera comunità”

L’assessorato alle Attività produttive del Comune di Potenza, rivolgendosi ai cittadini, dice “No all’abusivismo”, a tutela delle imprese e dei professionisti dell’acconciatura, estetica e benessere, nonché a tutela dell’igiene e salute pubblica.

Spiega l’assessora Stefania D’Ottavio:

“In questo delicatissimo momento che l’Italia sta attraversando, tutte le imprese e i professionisti del settore acconciatura, estetica e benessere, con grande senso di responsabilità, hanno provveduto a chiudere le proprie attività, fronteggiando una sfida non facile contro il Covid-19.

Anche un solo acconciatore o estetista abusivo, comporta un serissimo rischio per l’intera comunità, soprattutto in una città piccola come la nostra.

L’abusivismo, in questo periodo così difficile, non è solo un fenomeno di concorrenza sleale, ma anche un atto di gravissima irresponsabilità: con il ricorso alle prestazioni di acconciatori ed estetisti abusivi, ci si espone all’esercizio di un servizio alla persona spesso carente del possesso di requisiti professionali a norma, e sempre accompagnato dalla carenza delle specifiche e necessarie conoscenze in materia igienico-sanitaria, che si riverberano sulle azioni e sulla strumentazione utilizzata.

Il rischio di vanificare i difficilissimi sforzi compiuti fino a oggi per contenere la contaminazione da Covid 19 è, pertanto, elevatissimo, oltre alla possibilità costante di contrarre dermatiti, allergie ed infezioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)