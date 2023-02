Potenza: tanti i sorrisi strappati ai bambini da “Tetta l’infermiera perfetta” in questa giornata sportiva della provincia! Ecco le foto

Si è tenuto domenica scorsa, nella palestra comunale di Sarconi (PZ) il secondo concentramento SPORT&GO under 10/12 di volley.

Ad organizzare l’evento, la società CSC Il Castello Moliterno supportata da Comitato territoriale CSI Potenza e dai suoi volontari.

A prendere parte al concentramento le società: PGS Don Bosco Potenza, Maratea Volley, SSD ASCI 91 Potenza e CSC Il Castello Moliterno, con 7 squadre per la categoria Under 10, e 8 per la categoria Under 12.

In tutto, hanno partecipato circa 110 ragazzi e ogni squadra ha giocato due partite.

A farla da padrone, però, i festeggiamenti per il Carnevale 2023, che hanno portato tanta gioia e divertimento durante la mattinata di gare.

Tutti gli arbitri e i giudici, infatti, erano vestiti a tema carnevalesco, ospite della giornata è stata “Tetta l’infermiera perfetta” che con la sua “borsa medica” piena di caramelle, ha strappato sorrisi e foto, a bambini e genitori.

Nei panni dell’infermiera, il Presidente CSI Potenza, Andrea Schiavone, che ha animato il concentramento facendolo diventare una vera giornata di festa per i tanti ragazzi presenti con le loro famiglie.

Ha affermato il presidente Schiavone:

“Abbiamo voluto abbinare una giornata di sano sport con tanto divertimento, voglia di condividere e stare insieme, che poi sono le mission del Centro Sportivo Italiano.

Aggiungiamo al nostro bagaglio di esperienze un’altra bella manifestazione, ringraziamo pertanto la società CSC Il Castello di Moliterno che ha organizzato l’evento nel dettaglio, l’amministrazione comunale di Sarconi, tutte le società e le famiglie che hanno voluto trascorrere una giornata di sport e allegria con il nostro Comitato“.

