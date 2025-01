Potenza, tentato furto di pannelli fotovoltaici e mezzo rubato! Ecco l’intervento dei Carabinieri in provincia

Proseguono in maniera incessante le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza.

Nell’ambito dei quotidiani servizi d’Istituto, intensificati in questi giorni di festa, i militari della Compagnia Carabinieri di Acerenza hanno conseguito un importante risultato operativo sventando un furto di pannelli fotovoltaici e recuperando un mezzo rubato.

Alle prime luci dell’alba, la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un solerte cittadino che segnalava dei movimenti sospetti nei pressi di un campo fotovoltaico a Oppido Lucano, faceva sì che la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Acerenza facesse convergere le pattuglie in circuito nella zona indicata presidiando le vie di comunicazione e non lasciando altra scelta ai malfattori se non quella di fuggire a piedi nelle campagne adiacenti.

Il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha permesso di recuperare e restituire al gestore dell’impianto 150 pannelli fotovoltaici smontati dalle loro sedi e caricati a bordo di un furgone.

Il mezzo è risultato essere oggetto di furto nella provincia di Matera e quindi restituito al legittimo proprietario, al termine degli accertamenti posti in essere da personale specializzato del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Acerenza tutt’ora impegnati nelle indagini finalizzate all’identificazione dei malviventi.

Il risultato conseguito dagli uomini dell’Arma dimostra ancora una volta l’importanza della sinergia tra cittadini e istituzioni nel contrasto alla criminalità, una preziosa collaborazione che si rivela molto spesso determinante per assicurare prontezza ed efficacia al quotidiano operato delle Forze dell’Ordine.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente al Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi dell’Arma sul territorio qualsiasi attività sospetta, contribuendo così a garantire la sicurezza del territorio e la tutela della comunità.