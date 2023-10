Potenza, tornano queste visite gratuite di prevenzione: sosteniamole con i Ciclamini della Solidarietà di ANT! Ecco l’iniziativa

Un casco di petali rosa da allacciare sulla testa, per proteggere noi e tutti coloro che amiamo dai pericoli per la salute che si celano dietro ad abitudini sbagliate e controlli medici poco regolari.

È sulla scia di questa fortunata metafora, immortalata qualche anno fa da una altrettanto fortunata campagna pubblicitaria, che tornano in campo i ‘Ciclamini della Solidarietà’ di ANT.

Nel Mese della Prevenzione, anche quest’anno tornano i Ciclamini della Solidarietà di ANT che puoi trovare, fino al 6 novembre, in decine di piazze e strade d’Italia, comprese quelle lucane, e nelle sedi delle nostre delegazioni o sul nostro sito ant.it.

Anche in questo 2023, infatti, il passaggio fra estate e autunno della prima realtà non profit italiana nel campo dell’assistenza oncologica domiciliare gratuita sarà dedicato specificamente al concetto di prevenzione.

Con centinaia di volontari pronti a invadere le strade e le piazze d’Italia (oltre a presidiare tutte e 104 le Delegazioni ANT) con i loro vasi traboccanti di fiori.

Scegliendo un vaso di ciclamini da donare a sé stessi, a un parente o a un amico si sceglie di compiere un’azione concreta a beneficio dei tanti progetti di prevenzione delle neoplasie portati avanti ogni anno da Fondazione ANT sull’intero territorio nazionale.

Già a novembre prossimo sono previste sul nostro territorio lucano 3 giornate di prevenzione melanoma che si terranno a Potenza e prenotabili gratuitamente sul nostro sito ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/.

Rientrano nell’itinerante ‘Tour della Prevenzione’, durante il quale, a bordo dei due ambulatori mobili di ANT, i medici specialisti della Fondazione hanno condotto 12mila controlli diagnostici gratuiti nella sola prima metà del 2023 (dal 2004 al 31 dicembre del 2022, in totale, le visite gratuite di prevenzione erano già arrivate a quota 245.603).

Con una donazione per un vaso di ciclamini da tenere a casa o da regalare a chi vuoi tu, ci aiuterai a moltiplicare le visite di diagnosi precoce che offriamo gratuitamente ai cittadini di tutta la Penisola.

In Basilicata, Fondazione ANT è presente da oltre 20 anni durante i quali ha assistito oltre 4500 pazienti e portato avanti diverse campagne di prevenzione oncologica gratuita.

ANT in Basilicata opera nel territorio di Potenza e Provincia, con un’attenzione particolare al territorio della Val D’agri, dove dal 2019, gestisce con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, la struttura Hospice “Il Mandorlo”, sita a Viggiano, con 7 posti letto per pazienti oncologici in fase critica di malattia.a

