Potenza, trasporto pubblico: “Preoccupazioni in seguito all’incontro con il Sindaco”! I dettagli

“La Filt Cgil Basilicata esprime insoddisfazione e allo stesso tempo preoccupazioni in seguito all’incontro avvenuto con il sindaco di Potenza Mario Guarente in merito alla questione trasporto pubblico urbano.

È chiaro l’atteggiamento prevenuto e antisindacale del sindaco nei confronti di questa organizzazione sindacale, esternato nel tentativo di avocare a sé ogni decisione asserendo la prerogativa esclusiva e non di competenza sindacale.

Ciò è reso ancora più grave dall’assenza di organizzazioni sindacali non presenti al tavolo e incontrati in separata sede.

Il profilo di competenza del sindacato non riguarda l’esclusiva difesa dei lavoratori coinvolti, ma anche le decisioni rispetto allo svolgimento del sevizio pubblico in tutte le sue forme, in quanto servizio pubblico essenziale nel rispetto del diritto universale alla mobilità di ogni cittadino.

Ancora più grave è lo stremo tentativo di giustificazione da parte dell’azienda Trotta che, per il semplice fatto di essere in proragatio, non investe e non provvede alla sostituzione delle unità in uscita creando perdite di posti di lavoro quantificate in almeno 40 persone.

Riteniamo quindi doverosa una convocazione con la presenza di tutti gli attori, compresa l’azienda, e che si parli di fatti concreti e non di quelli che sono i progetti che, in 20 mesi, non hanno visto per gli utenti alcun beneficio.

La Filt Cgil è sempre disponibile al confronto ma non accetta pregiudiziali e accuse di faziosità politica perché l’unico interesse perseguito è quello della difesa dei lavoratori e dell’efficientamento del servizio pubblico“.

