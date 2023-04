Potenza, Trerotola plaude al nuovo accordo sull’acqua: ecco i ringraziamenti del Presidente Bardi

“La sottoscrizione del nuovo accordo di programma per il governo delle risorse idriche con la Regione Puglia ed il Governo Nazionale rappresenta un atto importante e qualificante, di cui bisognerà fare in modo che tragga giovamento l’intera comunità lucana”.

Lo sostiene il capogruppo di Prospettive lucane, Carlo Trerotola che aggiunge:

“La firma del verbale d’accordo s’inserisce nel virtuoso solco già tracciato dalle precedenti intese siglate dalla Regione Basilicata con la limitrofa Puglia ed ha il merito di attuare, finalmente, il primo impegno del programma elettorale con il quale nel 2019 mi candidai a Presidente della Regione, ossia quello di ‘garantire, attraverso specifici accordi interregionali, il puntuale pagamento dell’acqua fornita alle altre regioni, senza più i ritardi che caratterizzano la situazione attuale’, come scrissi all’epoca.

Resto convinto che l’acqua rappresenti il vero ‘oro bianco’ della nostra regione e che questa preziosa risorsa non deve assolutamente essere sprecata, ma gestita sempre più in maniera oculata e sostenibile, garantendola h24 a tutti i cittadini lucani, anche in considerazione della disponibilità annua di circa un miliardo di metri cubi.

Alla luce dell’accordo sottoscritto con la Puglia, è auspicabile che vi siano subito ricadute positive per la popolazione lucana attraverso una consistente riduzione delle tariffe di consumo dell’acqua”.

In merito alle dichiarazioni di Trerotola, questi i ringraziamenti del Presidente della Regione, Vito Bardi:

“Grazie Carlo: è importante essere uniti sulle questioni strategiche della nostra regione.

Maggioranza e minoranza insieme, per tutelare finalmente gli interessi di tutti i lucani”.a

