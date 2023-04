Potenza ospiterà per la prima volta il raduno della nazionale italiana di goalball! Ecco di cosa si tratta

Sabato 29 Aprile dalle ore 9:00 alle 13:00 sarà possibile cimentarsi in una partita dimostrativa di goalball presso la palestra Caiazzo di Potenza, che ospiterà per la prima volta il raduno della nazionale italiana dal 28 al 30 Aprile in vista della partecipazione al campionato europeo.

Così annuncia Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS Sezione Territoriale di Potenza che aggiunge ulteriori dettagli:

“L’iniziativa, che si svolgerà alla presenza delle istituzioni locali e non solo, vedrà coinvolti gli allievi di quattro classi dell’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Potenza, che avranno modo di conoscere e approfondire questo sport, praticato da persone con disabilità della vista.

Istituita nel 1946 dall’austriaco Hanz Lorenzen e dal tedesco Sepp Reindle, come strumento di riabilitazione per i veterani della seconda guerra mondiale, la disciplina del goalball con il tempo divenne un gioco agonistico diffondendosi in decine di paesi, fra migliaia di praticanti in tutto il mondo.

Nel 1976 venne selezionato come sport dimostrativo nella quinta edizione dei Giochi paralimpici estivi, tenutisi a Toronto.

La prima edizione dei campionati mondiali si svolse nel 1978 in Austria.

La cittadinanza è invitata”.

Ecco la locandina dell’evento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)