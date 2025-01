Potenza, tutelare e valorizzare il diritto allo sport per tutti: questo l’incontro in programma

“Immagina”.

È questo lo slogan che accompagna la nuova stagione Uisp attraverso cui si intende tutelare e valorizzare il diritto allo sport per tutte e tutti.

Spiega il Comitato Regionale Uisp di Basilicata:

“Infatti, con questo spirito, anche la Basilicata, con il suo comitato Regionale e i Territoriali di Matera e Potenza, è pronta per un nuovo anno di obiettivi, impegni, attività, confronti e riflessioni all’insegna della partecipazione e condivisione.

In tal senso, Uisp presenta un doppio appuntamento per celebrare il Congresso ordinario dei rispettivi Comitati lucani.

Sabato 11 gennaio, alle ore 17:00, presso gli uffici territoriali di Sport e Salute Spa in Via Appia n.208 nel capoluogo, si terrà il Congresso del Comitato di Potenza; mentre Domenica 12 gennaio, presso “La Tenda” – Caritas in via Cappuccini 15 nella città dei Sassi, si svolgerà il Congresso del Comitato materano.

Questi eventi rappresentano un prezioso momento di confronto democratico interno all’associazione, oltre che un’opportunità di un dialogo pubblico con le Istituzioni e con l’ampia rete del partenariato sociale con cui insieme sono state realizzate e si continueranno a realizzare attività e azioni progettuali. Il programma delle giornate prevede che, al termine del dibattito, siano eletti il nuovo Consiglio, i delegati e le delegate al Congresso Regionale e il Presidente.

Da sempre Uisp – attraverso lo sport – assume un ruolo di primo piano nella co-programmazione e co-progettazione di tematiche più ampie e trasversali che riguardano le comunità di riferimento: dalla mobilità e dalla rigenerazione urbana allo sviluppo sostenibile, da una rinnovata cultura del movimento e di sani stili di vita attivi agli interventi sociali più articolati e complessi, dal costruire relazioni, inclusione e promuovere una cultura dell’accoglienza e delle interazioni fra diverse culture fino alla convivenza pacifica.

Pertanto, anche per il 2025, la mission dell’associazione è quella di poter offrire un contributo valido, sotto diversi punti di vista, che possa arricchire la comunità e il territorio.

Dunque questo weekend costituisce una fase cruciale per i territori lucani, che rappresenta il punto di partenza del nuovo anno Uisp, in attesa di completare il percorso con il Congresso ordinario del Comitato Regionale di Basilicata, fissato per il 09 febbraio”.