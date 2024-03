Potenza: “Tutelare il merito dei dipendenti comunali”. Ecco che cosa sta succedendo

In un comunicato stampa Marco Falconeri, consigliere comunale M5S del Comune di Potenza, dichiara:

“Tutelare il merito dei dipendenti comunali: manca la redazione del Piao per la valutazione delle performance.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione

INTERROGAZIONE

Oggetto: mancata redazione del PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione)

PREMESSO

che

– il PIAO è operativo dal 1° luglio 2022: Introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento”, il PIAO è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani tra quali i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione;

– l’obiettivo è la semplificazione dell’attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici;

– ora che è entrato a regime, il PIAO dovrà essere approvato il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione sul portale dedicato. Per gli enti locali la scadenza per la pubblicazione è fissata 30 giorni dopo l’approvazione del Bilancio di previsione;

– negli enti locali, è la Giunta comunale l’organo competente ad adottare il Piano;

– viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC;

– in particolare tale piano è importante per quanto riguarda la tutela dei dipendenti comunali nei processi relativi ai concorsi ed alle prove selettive, alla fissazione di parametri trasparenti per la valutazione delle performance in base a target prestabiliti;

-il Piao rappresenta quindi uno strumento fondamentale di meritrocrazia per la valorizzazione dei dipendenti anche nei processi verticali in deroga;

Pertanto tutto quanto esposto si

INTERROGANO

il Sindaco e l’Assessore competente su quali azioni si intendano adottare per la redazione e l’adozione del PIAO”.