Potenza: tutti negativi i test su docenti e personale di queste scuole! Ora tocca agli alunni

“Nella giornata di oggi sono stati sottoposti a test rapido gran parte dei docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e, fino a questo momento, sono risultati tutti negativi“.

E’ quanto fa sapere il sindaco di Potenza, Mario Guarente, che aggiunge:

“Da domani inizierà lo screening anche per gli alunni delle stesse scuole pertanto, in queste ore e nei prossimi giorni, tutti i genitori sono invitati a controllare le email a cui solitamente vengono inviate le informazioni relative all’andamento scolastico dei propri figli perché, proprio attraverso quello strumento, saranno comunicati data, ora e luogo in cui i ragazzi potranno essere sottoposti al tampone.

Un sentito ringraziamento al Presidente Vito Bardi, all’Asp, alla Protezione civile comunale e ai dirigenti scolastici che tutti, nessuno escluso, hanno collaborato all’organizzazione di questo screening complesso ed imponente.

Appena sarà finito questo, inizierà quello rivolto al resto della popolazione dando precedenza, ovviamente, alle persone più esposte a rischio”.

