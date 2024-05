Potenza, tutto pronto per la Festa di San Gerardo e la “Parata dei Turchi”: ecco le modifiche alla circolazione

Di seguito la regolamentazione del traffico veicolare in occasione della “Festa Patronale San Gerardo” il 29 e 30 maggio 2024, come comunicata dal Comune di Potenza.

L’Amministrazione, con apposita Ordinanza, dispone:

“1) – senso unico di circolazione in Viale Dante dall’intersezione con Piazza Verdi sino

all’intersezione con Via Vaccaro per i giorni:

29 Maggio dalle ore 00.00 alle ore 14.00

30 Maggio dalle ore 00.00 alle ore 17.00

2) – chiusura totale di Viale Dante e Via Verdi per i giorni:

29 Maggio dalle ore 14.00 alle ore 24.00

30 Maggio dalle ore 17.00 alle ore 24.00

3) – divieto di sosta con rimozione nelle seguenti aree:

Viale Dante, lato sinistro, direzione via Vaccaro da Piazza Don Colucci sino all’intersezione con Via Vaccaro, per i giorni 29 Maggio e 30 Maggio dalle ore 00.00 del 29Maggio fino alle ore 1.00 del 31 Maggio,

Piazza Giorgio Ambrosoli e via Verdi rotatoria altezza farmacia tutti gli stalli di parcheggio per i giorni 29 e 30 Maggio dalle ore 00.00 del 29 Maggio fino alle ore 01.00 del 31 Maggio,

Via Vaccaro – intersezione Via Vespucci, tutti gli stalli di parcheggio a partire dalle ore 00.00 del 29/05/2024 e fino alle ore 24.00 del 30/5/2024;

Via Milano – in Area Mercatale a partire dalle ore 00.00 del 26/05/2024 e fino alle ore 24.00 del 02/06/2024;

Via Caporella – n. 2 stalli di parcheggio altezza del civico n. 2 e in Via Giordano Bruno tutti gli stalli di parcheggio per motocicli e ciclomotori a partire dalle ore 00.00 del 26/05/2024 e fino alle ore 24.00 del 30/05/2024;

Fatta eccezione per i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, nonché i mezzi dei gestori a corredo delle attività commerciali itineranti autorizzate”.