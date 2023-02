Potenza: un anno di guerra in Ucraina. Ecco l’iniziativa pensata per i nostri ragazzi

A Potenza in occasione dell’anniversario del conflitto tra Russia e Ucraina il responsabile del Laboratorio di scrittura per ragazzi, Domenico Mancusi, propone un approfondimento tematico in programma giovedì 23 febbraio alle ore 16:00, nei locali della Biblioteca comunale per l’Infanzia.

Il titolo scelto per l’incontro culturale è: Dialogo di guerra tra Ateniesi e Melii – il diritto e la forza, dopo 2439 anni.

Spiega Mancusi:

“L’attività proposta trae spunto dalla narrazione dello storico Tucidide, testimone diretto della Guerra del Peloponneso, per puntare lo sguardo sui modi diversi di intendere la nostra vita e quella degli altri e per riflette sulle ragioni del più debole.

Ospiti all’appuntamento speciale saranno il giudice Alberto Iannuzzi e lo psicologo Franco Rosa, entrambi veterani del Laboratorio, che nella lettura del Dialogo, saranno rispettivamente la voce degli Ateniesi e dei Melii, le musiche saranno curate da Pepi Romaniello.

Seguirà un dibattito con i ragazzi del Laboratorio che trarranno poi spunto per una loro elaborazione drammaturgica, esercitandosi con un proprio testo.

L’iniziativa muoverà da quanto accaduto nell’estate del 416 a.C. a Melo, isoletta legata a Sparta da vincoli di stirpe, con Atene che impose di accettare la propria egemonia basata sul diritto del più forte.

Melo si trova costretta ad accettare il dominio e salvarsi, oppure resistere, subendo l’assedio e la distruzione della città.

Gli Ateniesi avevano già circondato l’isola con un grosso apparato bellico e prima di dare inizio ai saccheggi, inviarono dei messi con il compito di avviare le trattative.

Il dialogo tra Ateniesi e Melii che Tucidide riporta ‘in presa diretta’ non lascia indifferenti noi moderni e induce a riflettere sul nostro modo di stare al mondo in eterno conflitto tra forza e diritto”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)