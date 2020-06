Potenza: un apparecchio che invia segnali di allarme per gli anziani che hanno bisogno! Ecco come richiederlo

Il Comune di Potenza comunica:

“Entro il 30 settembre prossimo è possibile fare richiesta di attivazione del servizio di telecontrollo per le persone anziane, attivato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 (giusta proroga prefettizia del 5 maggio 2020 n.31043) per max 30 richiedenti.

Il servizio consiste nel fornire al domicilio agli anziani ultrasessantacinquenni, residenti nel comune di Potenza, un apparecchio dotato di un piccolo telecomando munito di pulsante che, in caso di necessità, mediante una leggera pressione invierà un segnale di allarme alla Centrale Operativa – attiva h. 24 – consentendo di interloquire con un operatore.

Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre 2020:

• a mezzo pec: servizisociali@pec.comune.potenza.it;

• a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Potenza – U. D. Servizi alla Persona Via N. Sauro s.n.c. – Palazzo della Mobilità – 85100 Potenza;

• con consegna a mano presso l’atrio della sede di Via N. Sauro – Palazzo della Mobilità, nei soli giorni del martedì e giovedì: la mattina dalle ore 9:30/12:30, il pomeriggio dalle ore 16:00/18:00.

Informazioni ai numeri 0971 415103, 0971 415744 e 0971 415785 dell’Ufficio Servizi sociali”.

