Potenza, un risultato importante per gli studenti: al via il contributo economico fino a 10000 euro per queste situazioni. I dettagli

In data 17 Ottobre 2024 il Comitato Paritetico di Amministrazione ARDSU, presieduto dall’Avv. Antonio Zottarelli, con la partecipazione dei Consiglieri Dott. Luca Smaldore (rappresentante studenti), Dott. Francesco Nigro e con la collaborazione del Direttore Generale, Ing. Gianluca Cuomo, ha approvato all’unanimità le linee guida per garantire il diritto allo studio in favore degli studenti con disabilità gravissima; tema questo oggetto di particolare attenzione a livello politico regionale.

Invero, tale misura fa seguto all’adesione al D.M. n. 1604 del 27.9.2024 e alle istanze riportate dal Presidente dell’ARDSU e dal corpo degli studenti, per il tramite del suo rappresentante, nella seduta dell’1°febbraio 2024 della IV Commissione della Regione Basilicata.

Un risultato importante per gli studenti.

Ad accedere al contributo economico, che ammonta ad un massimo di 10.000 euro, finalizzato alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studio ed è cumulabile con altri contributi previsti dalla legge, sono:

1) gli studenti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o con invasiva continuativa (27/7);

2) gli studenti con lesione spinale fra CO/C5, di qualsiasi natura con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

3) studenti con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dallepoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequnze 500, 1000 e 2000 hertz nell’orecchio migliore.

Grazie al lavoro puntuale del Direttore generale dell’Ardsu e degli Uffici, la misura verra adottata in tempi celeri, tanto è vero che già dal 18.10.2024 sarà possibile accedere al Bando direttamente sul portale www.ardsubasilicata.it.

Commenta il Presidente ARDSU, Avv. Antonio Zottarelli:

“L’attenzione mostrata dall’ARDSU è sempre alta nei confronti della comunità studentesca adottando misure finalizzate a garantire il diritto allo studio.

Trattasi di un obiettivo concretizzato in virtù anche alla singergia tra ARDSU, Regione Basilicata, UNIBAS e il rappresentante degli studenti”.