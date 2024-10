Teatro Stabile di Potenza: “sia illustrato il progetto che si vuole portare avanti”. La richiesta

“Il futuro del Teatro Stabile è un tema così rilevante per la città di Potenza e per l’intera regione, che merita un’analisi approfondita e una discussione affrontata con serietà e chiarezza, scongiurando che diventi terreno di scontro politico”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega e presidente della prima Commissione consiliare, Francesco Fanelli, a margine della presentazione di un ordine del giorno del consigliere Lacorazza.

Continua Fanelli:

“Ricordiamo che la precedente Giunta comunale di centrodestra aveva approvato una delibera per dare il via libera all’iter di istituzione della fondazione, direzione nella quale sarebbe auspicabile continuare.

Tuttavia, con l’insediamento della giunta Telesca non sono stati compiuti passi significativi in quella direzione, se non una semplice richiesta di adesione inviata alla Regione.

L’attuale maggioranza e il sindaco, infatti, sembrano navigare nell’incertezza, senza offrire una visione chiara sul futuro della Fondazione del Teatro Stabile.

Ritengo necessario che il sindaco si presenti in Consiglio Comunale e illustri il progetto che vuole portare avanti, con quali risorse e come intende coinvolgere le diverse realtà culturali e associative interessate”.

Conclude Fanelli:

“È fondamentale promuovere un dibattito serio e costruttivo, coinvolgendo tutte le parti interessate, per definire insieme il futuro del Teatro Stabile e assicurare che, con l’istituzione della Fondazione, possa diventare un vero motore culturale per la città e la regione. Non possiamo limitarci a iniziative simboliche o a ‘bandierine’ politiche senza sostanza”.