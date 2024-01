Potenza, “un solo agente di Polizia locale assunto: ne servirebbero almeno altri 10”. L’appello

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa a firma del Segretario Regionale aggiunto UIL FPL Verrastro Giuseppe.

Verrastro pone in evidenza questa tematica:

“L’organico della Polizia Locale di Potenza è da anni ai minimi termini.

Arriva 1 nuovo agente, ma di recente ne sono uscite diverse unità.

L’assunzione di un solo agente non è sufficiente a colmare tutti i vuoti presenti in organico, dato che il vincitore già opera come tempo determinato.

Il Comune di Potenza, con l’approvazione della graduatoria del concorso della polizia locale, dopo tanti solleciti anche da parte della UIL FPL, ha finalmente deciso di iniziare a investire per contribuire a migliorare i servizi dell’ente, con particolare riguardo al settore della sicurezza, attraverso la polizia locale.

Così facendo però si dimostra di non conoscere fino in fondo le problematiche del settore della Polizia Locale.

Infatti il livello dell’organico del Corpo è attualmente il più basso rispetto addirittura agli ultimi anni, mentre invece le incombenze richieste sono enormemente cresciute in quantità e qualità anche per lo svolgimento di funzioni non appartenenti alla polizia locale.

Attualmente mancano, rispetto a quanto previsto, almeno 10 agenti e certo l’assunzione di solo 1 unità a fronte delle tante cessazioni degli ultimi anni, dimostra che l’attenzione alla sicurezza non è tra le priorità.

In graduatoria, tra l’altro, sono previsti solo 9 idonei e quindi ci auguriamo che, così come avevamo chiesto all’Ente, si proceda in fretta, magari a chiamarli subito ad integrazione del personale già presente a tempo determinato per il quale già si dovrà prevedere il rinnovo del contratto.

Infine occorre rimodulare il piano triennale dei fabbisogni per programmare quindi altre assunzioni scorrendo in fretta questa graduatoria.

Solo così si può consentire al corpo di Polizia locale di Potenza di poter respirare incrementando nel frattempo anche l’occupazione”.