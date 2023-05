Potenza: “Una biblioteca inclusiva con uno spazio per i bambini è quanto di più bello si possa avere in una regione come la nostra”. Ecco i dettagli

“Una biblioteca inclusiva con uno spazio per i bambini è quanto di più bello si possa avere in una regione come la nostra dove la solidarietà e il superamento delle barriere di ogni genere deve essere a fondamento del nostro impegno amministrativo”.

Il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano con queste parole ha salutato l’iniziativa della Bibliomediateca Provinciale che si dimostra all’avanguardia con le sue iniziative.

Nel merito delle azioni Giordano, riprendendo il senso delle attività promosse dall’Associazione ha dato piena disponibilità alla creazione della stanza blu in provincia per le associazioni del settore.

LA STANZA BLU, fondata in ricordo di Niels Peter Nielsen, ha come finalità la tutela dell’infanzia e il sostegno alla relazione genitori-figli fin dalla nascita.

In particolare modo, i progetti sono rivolti in alle famiglie che attraversano momenti di disagio difficili da vivere e da elaborare e per i quali la sensibilità, verso i bambini, come nel caso del mondo autistico, deve essere sempre ai più alti livelli di attenzione.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)