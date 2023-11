Potenza: “una notizia importante per il capoluogo di regione inerente questa discarica”. I dettagli

“Una notizia importante per il capoluogo di regione, quella dell’approvazione e ammissione a finanziamento, da parte della giunta regionale, dell’intervento sulla discarica di Montegrosso-Pallareta”.

Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente ed Energia del Comune di Potenza, Maddalena Fazzari riferendosi all’atto deliberato dalla giunta del presidente Bardi “che ringrazio, così come ringrazio l’assessore Latronico, per aver scelto di inserire il sito potentino tra i quattro che in regione sono stati destinatari degli interventi di bonifica ambientale che si andranno a realizzare.

Prosegue la Fazzari:

“Il lavoro sul nostro territorio comunale riguarderà, in particolare, l’esecuzione del piano di caratterizzazione del sito in cui è ubicato il complesso di discariche in località Montegrosso di Potenza.

Finalmente, dopo anni di inattività, potremo definire un piano che fotograferà con precisione lo stato di fatto.

Si tratta di un nuovo tassello in quel percorso di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente nel quale viviamo, che stiamo ponendo in essere, con il coinvolgimento di Istituzioni, associazioni e cittadini, a cominciare dagli studenti, giovani e giovanissimi.

E’ bene ricordare come la discarica sorga nei pressi della ‘Foresta della Pallareta’, l’area più significativa dal punto di vista naturalistico, con i suoi 8.732.524 metri-quadrati di estensione.

Una bonifica ambientale che dunque si rende necessaria per liberare il ricchissimo bosco adiacente e metterlo concretamente a disposizione della nostra comunità e di quanti vorranno apprezzarne le peculiarità floro-faunistiche che gelosamente custodisce”.

