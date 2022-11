Potenza: una panchina rosa a sostegno di tutte le donne. Ecco l’iniziativa

Scrive in una sua nota l’assessore alle Pari opportunità di Potenza, Vittoria Rotunno:

“Abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa proposta dai Rotaract Club cittadini, Potenza e Torre Guevara, Rotary Club Potenza, ‘Inner Wheel Potenza’, ‘Komen’, ‘+ sicura’, insieme alla Commissione regionale Pari opportunità della Basilicata, ‘Panchina rosa’ perché, muovendo dalla considerazione che l’universo donna sia interessato da due fenomeni drammatici che hanno in comune, nella maggior parte dei casi, un esito letale, in quanto il tumore al seno continua a essere la neoplasia più frequente e la violenza sulle donne rappresenta la prima causa di morte o invalidità permanente nella fascia di età compresa tra i 14 e i 50 anni, riteniamo che l’opera di sensibilizzazione in un contesto di prevenzione, rappresenti un elemento irrinunciabile nella ricerca di fornire risposte concrete anche da parte delle Istituzioni”

