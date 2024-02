Potenza: uno spettacolo gratuito indimenticabile, con atlete lucane pronte a mostrare la loro straordinaria abilità nella disciplina della Danza Aerea! Ecco quando

ASD Vuoto D’Aria è lieta di annunciare la prima Gara Regionale di Danza Aerea, che avrà luogo presso la palestra Vito Lepore di Potenza, il prossimo 24 Febbraio alle ore 18.00.

La Gara, organizzata, in collaborazione con Accademia Italiana Danza Aerea, con il patrocinio del Comune di Potenza, dello Csen e del Coni, è un’occasione unica per gli appassionati del genere, ma anche per coloro che desiderano scoprire uno sport di eleganza, forza e agilità.

Interverranno:

l’assessore allo Sport del Comune di Potenza Gianmarco Blasi,

il Presidente Regionale del CONI Leopoldo Desiderio,

il Presidente Regionale CSEN Angelo La Carpia.

L’evento promette di essere uno spettacolo indimenticabile, con atlete lucane pronte a mostrare la loro straordinaria abilità nella disciplina della Danza Aerea.

Le Maestre di ASD Vuoto D’Aria, Letizia Montagnuolo e Monica De Vivo, hanno dichiarato:

“Siamo entusiaste di presentare questa straordinaria iniziativa che porta la disciplina della Danza Aerea al centro di Potenza.

Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza unica celebrando la bellezza e la forza della nostra disciplina e promuovere la passione per lo sport e la salute.”

La Gara di Danza Aerea sarà giudicata da una giuria esperta composta da tre membri dell’Accademia Italiana Danza Aerea, che valuteranno la tecnica, la creatività e l’esecuzione di ciascuna performance.

I vincitori saranno premiati con riconoscimenti speciali e trofei per celebrare il loro impegno e passione.

L’evento è aperto al pubblico gratuitamente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.asdvuotodaria.it.

Ecco il volantino.