Potenza, vittoria netta per le ragazze della PM Volley! Bravissime

Vittoria netta e convincente per la PM Volley Potenza che alla Caizzo si impone con un 3-0 senza appelli e temi di smentita sulla Don Milani Volley.

Prestazione sopra le righe per il sestetto guidato in panchina da coach Marco Orlando che forse solo nel finale fatica nel momento in cui subentra un po’ di stanchezza.

Da sottolineare la prova di tutto il gruppo che ha sfoderato un’ottima prova giocando ogni pallone senza risparmiarsi.

Nel primo set capitan Di Camillo e compagne conducono senza lasciarsi distrarre dalle avversarie, non c’è spazio per nessun tipo di rimonta così la PM Volley chiude 25-13.

Nel secondo parziale Don Milani prova ad insidiare ma le potentine non lasciano nessuna palla, si gioca con grande intensità lottando su ogni singolo pallone e le rossoblù ne approfittano per andare sul 2-0 grazie al 25-18.

Nel terzo set PM Volley incisiva per buona parte del parziale, poi le ospiti provano ad insidiare le potentine che mantengono la concentrazione e fanno valere la migliore forma ritrovando le redini del gioco e chiudendo i conti sul definitivo 25-22.

Settimana prossima ultima giornata del campionato regolare, il sestetto caro al presidente Michele Ligrani giocherà lo scontro diretto in casa dell’Asem Bari prima di accedere alla fase play-out.

Domenica invece la PM Volley Potenza è impegnata con la final four under 14, le giovanissime atlete guidate da coach Elena Ligrani dopo l’ottimo campionato ha ottenuto il pass ed le finali regionali dove affronterà in semifinale domenica mattina alle 10:00 al Pala Pergola il Camarda Bernarda per giocarsi l’accesso alla finale domenica pomeriggio contro la vincente del match tra Geco Francavilla e Asci Potenza.a

