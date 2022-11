Presentata ufficialmente la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza! Auguri di buon lavoro

Si è tenuta questa mattina nella Sala Verrastro della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano la presentazione delle attività della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano che in particolare ha confermato la piena condivisione delle iniziative che saranno messe in campo attraverso un dialogo costante con la neo Consigliera tese rafforzare la rete istituzionale in ottica di genere.

Ha poi aggiunto Giordano:

“Mi piace che la Provincia sia identificata come partner attivo nello sviluppo delle politiche di genere coinvolgendo anche tutti i comuni e le loro diramazioni al fine di avviare uno scambio proficuo di buone pratiche in materia di lavoro al femminile.

Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta per non essere semplici spettatori ma protagonisti del cambiamento“.

Simona Bonito ha invece illustrato le macro azioni sulle quali si focalizzeranno le sue attività nei propri ambiti di competenza, in materia di non discriminazione, promozione e controllo delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

All’incontro erano presenti rappresentanti istituzionali tra cui la rappresentane dell’Anci, la consigliera regionale di parità, parti datoriali, sindacali e il mondo dell’associazionismo invitate a partecipare, al fine di avviare una proficua collaborazione a servizio dei territori, nella volontà di sviluppare nuove progettualità sinergiche per un concreto cambiamento sociale e culturale.

Quattro le direttrici sulle quali verterà l’attività della Consigliera: lavoro, conoscenza, competenze e azioni.

Per ciascuna di esse sono state illustrate attività che saranno implementate nel corso del suo mandato, tutto in una logica extra territoriale che guarda alla Strategia Europea per la parità di genere.

Lavoro: azioni di promozione e controllo; attività di raccordo con Istituzioni e Organizzazioni, redazione di un piano di azioni della parità;

Conoscenza: Organizzazione di workshop tematici;

Competenze: progettazione e attuazione di momenti formativi in materia di parità di genere, educazione finanziaria, leadership e linguaggio di genere, formazione sulla certificazione sulla parità di genere;

Azioni: Avviare presso il Resilience Hub un’Academy Europea per la Parità di Genere; Istituire un Osservatorio per l’integrazione delle politiche di genere; avviare un processo di innovazione organizzativa della Provincia di Potenza mediante l’implementazione del Bilancio di Genere e del rilascio della certificazione della parità di genere.

