Presentazione del Potenza Calcio e Festival europeo della birra: ecco gli orari delle scale mobili

In occasione della presentazione del Potenza Calcio il 27 agosto e del Festival europeo della birra, in programma dal 28 al 31 Agosto, si comunica alla cittadinanza che l’impianto meccanizzato ‘Santa Lucia’ resterà aperto fino all’una (di notte).

In particolare, e solo nel giorno 27 Agosto, in concomitanza della presentazione del Potenza Calcio alla città, fino all’una resterà aperto il solo lato che va da viale dell’Unicef a via Mazzini.

Mentre nei gironi 28-29-30-31 l’apertura straordinaria interesserà tutto l’impianto, da via Tammone fino a via Mazzini.

Dichiara l’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio:

“Ancora una volta, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Telesca, ha inteso offrire alla città alternative reali per una mobilità sostenibile.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla disponibilità della ditta Miccolis, dalla governance ai suoi dipendenti, che con grande spirito di servizio non si sono sottratti a questa proposta.

Siamo consapevoli di affrontare una sfida impegnativa, per dare avvio a una rivoluzione del modo di intendere trasporti e spostamenti in città. Per riuscire in questo ambizioso intento, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.

Un plauso va anche al Potenza Calcio, che ha deciso di arrivare in centro utilizzando le scale mobili.

Un bel segnale di un modo nuovo di vivere la nostra città e i suoi servizi”.

La cittadinanza pertanto è invitata a utilizzare il parcheggio gratuito di viale dell’Unicef e a raggiungere il centro storico e il Festival europeo della Birra utilizzando l’impianto meccanizzato.