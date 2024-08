Sasso di Castalda accoglie il Campione Olimpico Domenico Acerenza! Ecco le foto

Sasso di Castalda accoglie il Campione Olimpico Domenico Acerenza.

Scrive l’amministrazione comunale:

“Nella storia delle Olimpiadi, la pianta d’ulivo ha giocato un ruolo molto significativo.

Nell’antica Grecia al termine delle olimpiadi, con forbici d’oro, venivano recisi e intrecciati rami d’ulivo per farne delle corone con cui cingere il capo degli atleti vincitori.

La pianta d’ulivo, infatti, esprime diversi simboli e significati: simbolo di vita e di rinascita è da sempre considerata emblema di pace.

Per i romani era simbolo che identificava gli uomini più illustri e di cultura.

Per questo, caro Domenico, abbiamo pensato e deciso di omaggiarti con l’Ulivo: hai dimostrato tanta vitalità nel tuo percorso sportivo, hai trasmesso dedizione e sacrificio e, soprattutto tanta costanza.

Hai trasformato in traguardi pieni di vita quelle che per altri avrebbero potuto essere sconfitte, dimostrando di essere un ragazzo saggio, onesto, leale, consapevole del proprio valore, onorato di partecipare alla manifestazione sportiva più grande e più seguita al mondo.

La tua umiltà ti ha reso uomo Illustre e degno d’onore.

Per questo, per te, non una corona d’ulivo, ma una pianta che con cura potrà germogliare e portare frutto, alla luce del sole e delle intemperie così com’è stata la tua luminosa carriera, caratterizzata dalla capacità di germogliare e fiorire con tanto sacrificio e con altrettanta gioia, quella gioia, mista a commozione, che hai saputo trasmettere a noi Sassesi e a tutto il mondo!

Grazie Domenico!”.

Ecco le foto del campione e dell’omaggio ricevuto.