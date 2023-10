Prevenzione obesità: a Potenza e provincia esperti della nutrizione a disposizione gratuitamente. Ecco le date

In concomitanza con le manifestazioni che si svolgeranno martedì prossimo presso le strutture sanitarie italiane, anche la Asp Basilicata partecipa all’Obesity Day, giornata di sensibilizzazione sull’obesità e le malattie del peso.

Gli eventi si svolgeranno a Latronico e Potenza.

Presso il complesso delle Terme ‘La Calda, lunedì 9 ottobre dalle 9.30 alle 13.00, il Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso “G. Gioia” di Chiaromonte effettuerà la sua campagna di sensibilizzazione per la Prevenzione dell’Obesità promossa dall’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica).

La struttura termale ospiterà un’équipe Nutrizionale del “Gioia” che per l’occasione allestirà due postazioni per la consulenza nutrizionale, la valutazione dello stato di nutrizione e di salute, la divulgazione del decalogo ADI ed eventuale la presa in carico terapeutica presso i servizi dedicati alla cura dell’Obesità nelle strutture ricadenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Nel capoluogo, invece, l’appuntamento è per martedì 10 ottobre presso la sede Asp di via Cicciotti con orario dalle 9.00 alle 13.00.

Il SIAN di Potenza partecipa alla Campagna Nazionale “Come stanno i tuoi muscoli? Impara a difenderli !” che porterà i professionisti della Asp ad effettuare un’analisi della qualità della vita del paziente obeso mediante la valutazione o sensibilizzazione della sarcopenia spesso presente specie in soggetto sedentario, anziano o portatore di comorbidità.

I medici del Sian, per tanto, saranno a disposizione per colloqui gratuiti di informazione e consulenza e illustreranno i percorsi diagnostico-terapeutici corretti da seguire.

Verrà effettuata anche la valutazione del grado di sovrappeso con rilevazione dei principali parametri antropometrici (peso, altezza, indice di massa corporea), sarà somministrato il questionario SARC-F che rappresenta il primo step per la diagnosi di sarcopenia in età >65 anni o in caso di eventi nella storia clinica del paziente come cadute frequenti o ripetute.

Infine sarà consegnato ai partecipanti un decalogo di regole da seguire (in cui la prima è fare movimento) per prendere nel verso giusto una dieta.

L’attività 2023 prevede, nella giornata del 10 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00, anche un collegamento in diretta sulla pagina Facebook di Obesity Day ADI (https://www.facebook.com/obesitydayadi) e Instagram (Obesity Day Adi (@obesitydayadi) dell’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica.

Di obesità ne soffre una persona su sette a livello mondiale per una stima previsionale totale di circa due miliardi di persone affette nel 2035.

In Italia la patologia interessa circa 6 milioni di cittadini mentre il numero dei soggetti in eccesso di peso sono attestate in 25 milioni.

La persona obesa sviluppa una serie di ulteriori patologie correlate che possono avere ripercussioni anche gravi sulla salute del ‘malato’, per cui la prevenzione diventa fondamentale per non veder sviluppata ulteriormente la patologia.a

