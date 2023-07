Primi neo assunti vincitori di concorso: oggi il benvenuto in Regione Basilicata. Congratulazioni

“Promesso.

Fatto.

Oggi il benvenuto in Regione Basilicata ai primi neo assunti vincitori di concorso.

Altri ne seguiranno.

Ci saranno poi successivi scorrimenti di graduatorie e procedure di mobilità.

Come previsto dalla normativa.

Voglio ringraziare il Direttore generale delle Risorse umane, Alfonso Marrazzo per aver completato questo iter in pochi mesi.

L’obiettivo è immettere merito, energie nuove e competenze innovative nella macchina amministrativa.

Nel nome di legalità, trasparenza e merito.

La Basilicata sta cambiando.

E cambia anche il mondo del lavoro.

Da notare che il 20% dei vincitori non ha firmato il contratto di lavoro, perché il pubblico non è più appetibile come una volta e questo ci spinge a dover utilizzare nuovi strumenti e nuove metodologie, dinanzi anche alle sfide inedite che ci pongono nuove frontiere come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Ecco le foto.

