Potenza e provincia: un successo il fondo “Four Seasons” per allungare la stagione turistica! I dettagli

Un successo l’istituzione del fondo per la destagionalizzazione “Four Seasons” finalizzato ad allungare la stagione turistica in Basilicata attraverso incentivi economici.

Lo rendono noto l’assessore regionale alle Attività produttive, Michele Casino, e il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

Voluto dalla Regione Basilicata, Dipartimento alle Politiche di sviluppo, e gestito da Apt Basilicata, il fondo è rivolto agli organizzatori di eventi congressuali o convegnistici, agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, scuole pubbliche e private, società sportive, organismi culturali e religiosi.

Con la dotazione finanziaria di 1 milione di euro sono state finanziate 116 domande con importi che vanno da un minimo di circa mille euro a un massimo di 30 mila euro.

Tutte le iniziative sono state realizzate da Settembre 2022 a Giugno 2023.

In particolare, la maggior parte del fondo disponibile è andato al turismo scolastico, mentre nella classifica dei beneficiari al secondo posto troviamo il turismo culturale e religioso, al terzo quello congressuale e al quarto quello sportivo.

Afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti:

“Siamo molto soddisfatti del gradimento ottenuto da questa misura.

È stata una misura a cui ha attinto l’intero territorio regionale, in modo esattamente proporzionale alla presenza di strutture ricettive e posti letto e quindi alla distribuzione del fenomeno turistico nei territori, tra le due province di Potenza e Matera”.

Soddisfatto per l’esito della misura anche l’assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Michele Casino:

“Sono molto contento dell’esito di questa misura che è il frutto di un intenso dialogo fra il Dipartimento regionale alle Politiche di sviluppo e tutto gli operatori del comparto turistico.

La destagionalizzazione dei flussi è una priorità assoluta per dare stabilità alle imprese e ai lavoratori dopo una grave incertezza dovuta alla pandemia.

Nel ringraziare l’Apt per l’impegno e l’efficienza nella gestione del bando credo sia importante dare continuità a questa misura anche alla luce delle tante domande che non sono state soddisfatte per l’esaurimento del fondo.

C’è una grande richiesta a cui vanno date risposte per fare della Basilicata una regione sempre più attrattiva ogni giorno dell’anno”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)