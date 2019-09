Primo giorno di scuola a Potenza, il Comune: “servizio con 28 unità della Polizia Locale. Nessuna criticità particolare”. Siete d’accordo?

Il Comune di Potenza fa sapere che, in occasione del primo giorno per la maggior parte degli istituti scolastici cittadini, la Polizia locale ha effettuato il proprio servizio dedicato con 28 unità, le quali hanno verificato come non si siano registrate criticità particolari nei pressi dei principali plessi, fatta eccezione per qualche rallentamento nell’orario di punta, compreso tra le 8,10 e le 8,20, in particolare nella zona via Ciccotti-via Cavour.

Il servizio è stato svolto ponendo particolare attenzione alle aree che ospitano gli edifici scolastici nei quali confluisce il maggior numero di studenti.

Il sindaco Mario Guarente, che ha seguito personalmente l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi tesi a garantire la sicurezza di quanti raggiungono e si muovono nei pressi delle scuole potentine, rivolge ai genitori la raccomandazione

“di osservare le regole comportamentali del codice della strada, così da impedire l’intralcio alla circolazione, soprattutto salvaguardando la sicurezza dei propri figli”.

La comandante della Polizia locale Anna Bellobuono, insieme al maggiore Vincenzo Manzo e al tenente Michele Bollettino consigliano:

“a coloro i quali abbiano necessità di accedere al polo ospedaliero e universitario in concomitanza con gli orari di apertura e chiusura delle scuole, di percorrere via Colombo, evitando via Ciccotti e i possibili rallentamenti.

La Polizia locale continuerà la sua opera tesa a garantire la sicurezza stradale”.