Prossime elezioni: la Ministra Casellati conferma Bardi alla presidenza della Regione Basilicata. Ecco le sue parole

La Ministra Elisabetta Casellati con l’on. Vito de Palma, l’europarlamentare Lucia Vuolo e il presidente Vito Bardi era presente al congresso regionale di Forza Italia a Potenza dove è stato eletto segretario provinciale per acclamazione Vincenzo Taddei.

Ha dichiarato per l’occasione:

“Un grazie a tutti i sostenitori, dirigenti, giovani, consiglieri regionali, provinciali e comunali, per la grande partecipazione e il grande entusiasmo.

In Basilicata il partito ha ampiamente superato tutti gli obiettivi prefissati, quadruplicando gli iscritti in un solo anno, da 400 tesserati del 2022 a 1800 di oggi, ottenendo risultati sopra la media nazionale”.

Ed ha aggiunto in riferimento alle prossime elezioni regionali:

“Sicuramente Vito Bardi è sempre stato il nostro candidato.

Ha dimostrato, in questi cinque anni di mandato, di aver rivoluzionato una situazione che era bloccata da almeno 40 anni.

Bardi ha dato un aiuto consistente alle famiglie in un momento di grave crisi economica.

Ha dato fondi per le bollette, ha dato contributi ai giovani per aprire attività commerciali nella loro terra e ha costruito da zero una sede universitaria diminuendo la fuga di cervelli da cui la nostra terra è fortemente colpita.

Quindi cambiare un cavallo in corsa, che ha lavorato bene, sarebbe da folli”.

Ecco le foto dell’incontro.