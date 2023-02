Provincia di Potenza: il Presidente Giordano consegna le deleghe a Filippo Sinisgalli, Fabio Laurino e Michele Giordano. Auguri di buon lavoro

Il Presidente della Provincia, Christian Giordano, ha conferito oggi tre deleghe ad altrettanti Consiglieri:

Filippo Sinisgalli (IV) si occuperà del settore Viabilità,

Fabio Laurino (Verdi) di Ambiente e transizione energetica,

Michele Giordano (M5S) infine di innovazione, transizione digitale e PNRR.

La Terza Commissione, infine, ha eletto oggi il suo nuovo Presidente che è Carmine Ferrone (Art.1).

Nell’affidare le deleghe, Giordano si è detto:

“sicuro dell’impegno che i Consiglieri profonderanno per dare vita e corpo al programma di governo che la maggioranza ha messo in campo con la sua elezione a Presidente, così come fino ad oggi hanno fatto garantendo continuità di azione e soprattutto partecipazione attiva alle scelte”.

