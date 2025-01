Questa strada del potentino più sicura: al via i lavori per la riqualificazione. I dettagli

“Un intervento necessario per ripristinare la viabilità e migliorare le condizioni stradali, che da tanti anni mostravano segni di usura”.

Così Antonio De Luca, Sindaco del Comune di Pignola:

“La sicurezza delle strade, in particolare quelle ad elevata densità di traffico come questa sulla quale stiamo intervenendo, non è solo una questione di comfort, ma è fondamentale per la protezione di tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni.

Strade ben mantenute riducono il rischio di incidenti e contribuiscono a una mobilità più fluida e sicura.

La collaborazione di tutti rimane essenziale, nel prestare attenzione alle indicazioni e a rispettare le norme del codice della strada.

Il nostro impegno amministrativo è massimo per migliorare le infrastrutture stradali, non solo per rispondere alle esigenze attuali, ma anche per pianificare gli interventi necessari futuri, nonostante le risorse finanziarie a disposizione siano sempre molto scarse per un territorio molto esteso come il nostro.

Andiamo avanti!”.