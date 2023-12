“Questo tracciato ferroviario che ricade nel territorio di Potenza opera importante e strategica per la Basilicata”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Cisl Basilicata:

“Il lotto Buonabitacolo-Praia ricade nel territorio delle province di Salerno, Potenza e Cosenza.

Il tracciato ferroviario attraversa i territori di Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono e Casaletto partano nella Provincia di Salerno; Lagonegro, Rivello, Trecchina e Maratea nella provincia di Potenza e i territori di Tortora e Praia a Mare nella provincia di Cosenza.

L’intervento richiederà un impegno tecnico notevole: il tratto, infatti, si sviluppa per una estensione di circa 46 km di cui circa 37 km in sotterraneo mentre i restanti 9 km sono all’aperto (e di questi circa 4,5 km in viadotto e i restanti 4,5 km circa in trincea/ rilevato).

Il cronoprogramma prevede sette anni e mezzo di lavori, il costo per la realizzazione dell’opera (entrambi i lotti) ammonta a 8 miliardi“.

Così Casorelli:

“È un opera importante e strategica per la Basilicata sia sul piano occupazionale che di servizio, abbiamo ancora bisogno di sbloccare altre opere previste dal PNNR in tutta la Regione perché il settore dell’edilizia potrebbe anche nel 2024 risultare settore strategico e volano dell’economia lucana”.