Rapolla: la sorella del vigile Pino, Michaela, è finalmente guarita dal Coronavirus

Dopo tanto dolore una luce in fondo al tunnel.

E’ triste pensare al grave bilancio di coloro che non ce l’hanno fatta a causa del Coronavirus ma è assolutamente d’obbligo raccontare la storia di chi invece ce l’ha fatta, non senza difficoltà e, soprattutto, non senza lacrime.

Tutti conoscono la vicenda che ha toccato profondamente la famiglia Larotonda di Rapolla.

Un nucleo familiare come tanti che però, specialmente negli ultimi mesi, è stato duramente messo alla prova dalla vita.

Per loro il virus è arrivato in un momento già difficile quando, ad inizio Marzo, ad andar via è Marco, volato in cielo per una brutta malattia.

Pino, conosciuto Vigile Urbano originario di Rapolla ma residente a Melfi, si è recato a Parma per riportare a casa la salma di suo fratello.

Pochi giorni dopo l’altra brutta notizia: a seguito della comparsa dei sintomi del Coronavirus, arriva il risultato di positività che nessuno vorrebbe mai ricevere dopo il tampone oro-faringeo.

Il virus non si è limitato a colpire solo Pino ma anche la sua famiglia (ad eccezione della madre e di un altro fratello).

Come tutti tristemente sappiamo, Giuseppe e suo padre Paolo non ce l’hanno fatta ma, da lassù, hanno sicuramente aiutato chi stava disperatamente lottando contro questo terribile nemico.

È di oggi, infatti, la notizia della guarigione della sorella di Pino, Michaela.

A raccontare la guarigione della giovane alla nostra Redazione è suo cognato Antonio:

“E’ stato un periodo molto difficile per tutti noi, anche per la mia famiglia.

In quel periodo Michaela e mio fratello alloggiavano a casa dei miei genitori e, purtroppo, tutti quanti sono risultati positivi al Coronavirus.

Fortunatamente, dopo 20 giorni, i loro tamponi di controllo hanno dato esito negativo.

Per Michaela il percorso è stato più lungo ma, ad oggi, abbiamo finalmente avuto conferma della sua guarigione.

Il pericolo è scampato, ma non dimentichiamo chi, purtroppo, in famiglia non ce l’ha fatta”.

Una lieta notizia che apre uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.

I nostri migliori auguri alla famiglia Larotonda affinchè trovi la forza di andare avanti con la certezza che nella vita sarà sempre accompagnata da 3 angeli speciali.a

