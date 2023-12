Ridimensionamento scolastico in Provincia di Potenza: “rispediremo al mittente una simulazione di piano”. I dettagli

In merito alle notizie diffusesi circa l’adozione di una proposta del Piano di Dimensionamento Scolastico, il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, precisa che l’Ente non ha mai prodotto alcuna documentazione in tal senso, avendo deciso di non adottare nessun nuovo piano; “per quanto ci riguarda l’unico piano che abbiamo in mente è quello adottato lo scorso anno”.

Spiega il Presidente Giordano:

“A tal proposito, il presidente della commissione sulle politiche della scuola ha convocato una riunione dell’organismo per la giornata di Giovedì 7 Dicembre, per rispedire al mittente una simulazione di piano né richiesta, tantomeno valutabile.

Quella che circola in questi giorni è, appunto, una delle diverse simulazioni frutto di valutazioni inopportune e assolutamente non condivise, da parte dell’ufficio preposto che ha intrapreso iniziative che invece competono alla politica.

E poiché la politica si è già espressa all’unanimità in occasione del Consiglio provinciale del 22 novembre scorso, circa la contrarietà dell’applicazione del D.I. 127/2023, le cui ricadute sono altamente dannose per la rete scolastica lucana, il documento in questione non va assolutamente preso in considerazione”.