Rientrato in Italia il Comandante dei Vigili del Fuoco di Potenza dopo un impegno internazionale! I dettagli

E’ rientrato in Italia il Comandante di Potenza, Ing. Giuseppe Paduano, impegnato dal 20 al 23 della scorsa settimana presso la Base of Operation di Orhid/Struga per una importante esercitazione nel North Macedonia 2021 co-organizzata dal Centro di Coordinamento della risposta ai disastri Euro-Atlantici della Nato EADRCC e dal centro di gestione delle crisi della Macedonia del Nord.

Un team costituito da Dirigenti e Funzionari impegnati a pianificare e gestire le diverse fasi delle attività, hanno rappresentato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Un aspetto curato dal team italiano, è stato quello relativo agli incidenti Chimici, Batteriologici, Radiologici e Nucleari (CBRN), settore da cui proviene l’ing. Paduano.

Altro aspetto trattato è stato la comunicazione, strutturata in due fasi distinte, una prima fase legata ad un percorso formativo rivolto sia al team di comunicazione organizzato dal paese ospitante sia ai componenti della “Simulated Press” (studenti universitari delle locali facoltà di comunicazione e giornalismo che agivano come giornalisti con il compito di intervistare i soccorritori per avere notizie e produrre informazioni anche errate o esagerate per stressare il team di comunicazione).

La seconda, più operativa, ha rappresentato l’anello di collegamento tra l’OSOCC ONU (On-Site Operation Coordination Center) e il team di comunicazione, facilitando così il flusso di informazioni ed i contatti con le strutture di gestione degli eventi e con lo stesso team.

L’esercitazione ha avuto come obiettivo, evidenziare le differenze esistenti tra i vari teams dei paesi partecipanti relativamente alle risposte operative, ai piani d’intervento, alle procedure ed alle capacità anche al fine d’individuare possibili aree di miglioramento.

Lo scenario ipotizzato è stato quello di un evento simico di forte intensità (8,2 scala Richter), nell’area della cittadina di Ohrid.

Argomento purtroppo attuale, soprattutto negli ultimi tempi per l’impegno dei Vigili del fuoco in diverse emergenze internazionali.

Il confronto ha prodotto delle integrazioni da inserire nelle procedure standard esistenti dei VV.F. in modo da ottimizzarle per eventuali casistiche.

