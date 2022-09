Riscaldamento, l’Italia divisa in 6 zone! Ecco quando accendere il riscaldamento

In base al Piano di risparmio energetico del ministero, nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dall’8 dicembre al 7 marzo;

nella zona B per 7 ore al giorno dall’8 dicembre al 23 marzo;

nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo;

nella zona D per 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile;

per la zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile.

Per la zona F non è prevista alcuna limitazione.

Tra le località più calde, inserite nella fascia A (in cui si potranno accendere i riscaldamenti per massimo 5 ore al giorno) rientrano ad esempio Lampedusa e Linosa, in Sicilia.

All’estremo opposto, le località dell’arco alpino (come Bressanone, in Alto Adige, o Courmayer, in Valle d’Aosta) sono inserite nella zona F: per loro non è prevista di fatto alcuna restrizione.

Rientrano nella fascia F anche alcune località dell’Appennino, come Abetone, in provincia di Pistoia: anche qui, per il riscaldamento della case, non cambierà nulla, in considerazione del clima particolarmente rigido”.