Rivello dà il benvenuto al nuovo Parroco Don Mario! Auguri di Buon cammino

Ieri, domenica 15 ottobre, il nostro Vescovo ha affidato ufficialmente a Don Mario Tempone la comunità parrocchiale di Rivello.

“Ho un Dio da amare e un Dio da fare amare” questa la sua missione.

L’Amministrazione è grata a Don Mario per aver accolto con fede ed entusiasmo il compito impegnativo ma avvincente di essere Parroco di tre Parrocchie:

“Oggi è nata l’unitorialità di Rivello, passiamo dalla coesistenza delle diversità al coestendersi nelle diversità. […] ‘Io sono di Rivello’, questa sarà la frase unitaria che ci dovrà guidare. […]

Sono convinto che a Rivello essere migliori non sarà un ostacolo e non sarà una fatica“.

Per il Sindaco:

“Un buon inizio nella continuità.

Le auguriamo di fare tante cose importanti, siamo qui per accompagnarla come fedeli, come cittadini, come amministratori in questo cammino. […]

Buon cammino, buon lavoro, Auguri a lei e, con lei, a tutti quanti noi”.a

