Ruoti: fissata nuova data per celebrare il ricordo dei caduti di tutte le guerre. Ecco il programma

RUOTI. A causa delle condizioni metereologiche avverse –come da comunicazione del dipartimento della Protezione civile-, la Manifestazione prevista per il giorno 5 Novembre è stata trasferita a Lunedì 7, come riportato nel comunicato seguente:

“Il Comune di Ruoti informa che la celebrazione per il ricordo del sacrificio dei soldati italiani, e i caduti di tutte le guerre nella Giornata commemorativa -Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e della Giornata del Decorato e Orfani di Guerra-, si terrà nella mattinata di lunedì 7 Novembre con un fitto programma in collaborazione con la sezione “Gen.le Salinardi” di Ruoti dell’Associazione nazionale combattenti e reduci.

Il Sindaco Franco Gentilesca, per l’occasione, alla luce di quanto sta avvenendo tra la Russia e l’Ucraina, rendendosi sensibile all’invito di Papa Francesco “a schierarsi per la Pace”, invita l’intera Comunità ruotese “a voler esprimere un gesto simbolico la sera del 4 novembre alle ore 21:

‘Mettiamo sui davanzali e/o balconi delle nostre case un cero acceso, o una piccola luce ad indicare il desiderio e la speranza affinché ogni conflitto cessi e le Comunità tutte possano ritrovare la serenità e la pace, così come è avvenuto il 4 novembre 1918, con la fine della Prima Guerra Mondiale’.

Nella mattinata di lunedì 7 novembre, alle 9.30, nella sezione Combattenti e Reduci dei soci e delle Autorità in Salita Palazzo ci sarà un primo raduno.

A seguire la Cerimonia dell’Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti nella Villa Comunale con la Messa nella Chiesa di san Vito, alle 10.30, presieduta dal parroco don Antonio Arenella, e benedizione delle Corone di Alloro.

Il programma continuerà con la Resa degli Onori Militari e deposizione Corona al monumento ai Caduti.

Oltre ai saluti del Sindaco Gentilesca, sono previsti gli interventi di:

Ciro Maddaluno, Comandante Comando Militare Esercito Basilicata,

di Rocco Galasso, Presidente della Federazione Provinciale A.N.C.R.,

di Leonardo Genovese, Presidente Associazione Combattenti e Reduci di Ruoti.

All’evento parteciperà l’Istituto comprensivo “M. Carlucci” attraverso una performance degli alunni che per l’occasione reciteranno alcune poesie e brani tematici scelti.

Non mancheranno le musiche della Banda musicale (di Campagna –SA)”.

