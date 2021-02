Ruoti, ottime notizie: tutti negativi gli oltre 200 test analizzati! I dettagli dal Comune

Ancora una volta Ruoti (PZ) ha dimostrato grande partecipazione e senso civico aderendo al secondo screening, voluto dall’amministrazione comunale.

Sono stati effettuati in totale 270 test antigenici rapidi ai nostri bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie dell’I.C. M. Carlucci di Ruoti, nonché al personale docente e non, al personale mensa e trasporti.

Tutti con esito negativo, registrando un’adesione del 90%.

L’Amministrazione Comunale e il Sindaco esprimono profonda gratitudine per l’impegno, la disponibilità e la professionalità di tutti i volontari che hanno consentito l’attività odierna.

Un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana Comitato di Potenza nella figura del presidente Michele Quagliano, per il grande lavoro svolto a servizio della comunità, all’Associazione Vola di Ruoti coordinata da Tonino Silvano, all’infaticabile docente coordinatrice per la scuola Giuseppina Creddo, alla pediatra Dott.ssa Maria Sileo per il preziosissimo supporto professionale.

Ha dichiarato la Sindaca di Ruoti, Anna Maria Scalise:

“Un plauso ed un ringraziamento particolare, permettetemi di farlo alle instancabili infermiere volontarie del Comitato di Potenza, Ispettrice Sorella Katia La Rocca e Sorella Pasqualina Sarli che, con grande spirito di abnegazione, prestano il loro servizio volontario alla collettività dopo aver terminato i loro turni ospedalieri.

Questo screening intendiamo ripeterlo in maniera cadenzata per avere sotto controllo la diffusione del Covid-19 nell’ambito scolastico, bloccando immediatamente l’eventuale diffondersi del contagio e per consentire la normale continuità dell’attività scolastica in piena sicurezza e serenità”.

