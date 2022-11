Salvatore Caiata (FdI): “è un onore essere stato eletto segretario della commissione Affari esteri con il Presidente Tremonti”. Ecco i dettagli

Salvatore Caiata (FdI) è il nuovo segretario della commissione Affari esteri.

Caiata esprime la sua soddisfazione con queste parole:

“Si sono concluse le elezioni in commissione Esteri.

È un onore essere stato eletto segretario con il Presidente Tremonti“.

Prosegue dicendo:

“Un doppio onore sia per la fiducia che il mio partito ha voluto darmi, sia per l’importanza storica che questa commissione ricopre in questo momento per il futuro della nostra nazione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)