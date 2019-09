Potenza, potenziato il reparto otorino-laringoiatria di questo ospedale della provincia

“Il presidio ospedaliero di Villa D’agri è da tutelare, potenziare e migliorare, in tutti i suoi reparti e in tutte le sue specialità”.

Così il Consigliere Lega Basilicata Gianuario Aliandro:

“E’ con soddisfazione che ho appreso da un’interlocuzione con l’Assessore alla sanità Rocco Leone, che a breve verrà potenziato il reparto di otorino-laringoiatria dell’ospedale, notizia questa che sta a cuore alla popolazione, ai medici, e soprattutto che rappresenta un segnale forte che arriva dalla nuova politica regionale.

Non possiamo esimerci dal prendere atto che sono quotidiane le preoccupazioni, molte legittime, e le proteste dei comitati locali, alcune di queste strumentali, che sottolineano una situazione di sofferenza e di agitazione per depotenziamenti di reparti, incuria di manutenzione e altri argomenti che meritano la nostra attenzione.

Tuttavia voglio rassicurare la popolazione della Val d’Agri, di cui mi onoro di far parte, che la mia politica e la politica del nostro Assessore al ramo, vanno in una direzione opposta rispetto ai timori paventati, in una direzione di POTENZIAMENTO dei reparti e di miglioramento di quelli esistenti, come dimostra il provvedimento sul reparto di otorino-laringoiatria.

I cittadini di tutti i paesi che insistono intorno all’ospedale, i lavoratori del Centro oli di Viggiano e le loro famiglie che hanno scelto di abitare il nostro territorio, producendo economia e sviluppo, meritano tutele e sicurezza, che solo un ospedale completo ed efficiente possono dare.

Il mio impegno sull’argomento è incessante, quotidiano e fortissimo, perché sento la responsabilità del ruolo che ho e conosco le aspettative di chi mi ha dato fiducia”.