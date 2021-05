Sanità, Speranza: “500 milioni per recuperare esami e visite per tutte le patologie diverse dal Covid”. Ecco le ultime notizie

“Ieri c’è stato un passo decisivo in Consiglio dei ministri per leggere questa fase nuova che stiamo vivendo, con un percorso che è graduale e deve tenere la massima prudenza”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento durante l’evento “Gli italiani e l’agricoltura al tempo del Covid”, promosso da Coldiretti:

“Stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dall’emergenza.

Oggi abbiamo strumenti che prima non si avevano, come i vaccini.

Siamo arrivati a 28 milioni di dosi somministrate, quasi un cittadino su tre ha avuto la prima dose.

Nei prossimi giorni voglio investire il più possibile anche sulle patologie diverse dal Covid.

Dobbiamo recuperare alcuni ritardi, in questi mesi tanti screening e tante visite e interventi non sono stati fatti perché c’era il Covid e le nostre strutture erano pesantemente impegnate sul Covid.

Per questo ho chiesto che nel prossimo decreto Sostegni ci siano 500 milioni per iniziare a recuperare questi esami e visite non fatti in questi ultimi mesi”.

