Sanremo 2024: la cantante lucana Angelina Mango al primo posto nella classifica provvisoria della terza serata! Avanti così

La nuova classifica provvisoria di Sanremo 2024 fa ufficialmente entrare nel vivo la competizione.

Ieri, sul palco dell’Ariston si sono esibiti i quindici artisti che non avevano cantato nella seconda serata, concludendo il secondo giro completo di ascolto dei brani in gara.

Nella terza serata del Festival si vede primeggiare Angelina Mango con “La noia” seguita al secondo posto da Ghali con “Casa mia” e Alessandra Amoroso al terzo posto con il brano “Fino a qui”.

Risultati che riaprono i giochi in vista della finale di sabato.

A giudicare le performance dei cantanti sono stati i telespettatori, con il televoto da casa (50 per cento) e la giuria delle radio (50 per cento), che raccoglie circa duecento emittenti italiane. Ancora esclusa invece la giuria della sala stampa, tv e web, che rientrerà in gioco per votare nella serata delle cover in programma venerdì 9 febbraio.

Questa la classifica provvisoria della terza serata del Festival con le prime 5 posizioni:

1) Angelina Mango – “La noia”

2) Ghali – “Casa mia”

3) Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

4) Il tre – “Fragili”

5) Mr Rain – “Due altalene”.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo alla nostra Angelina, orgoglio lucano.

Continua così!